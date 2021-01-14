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Yaşam Kar yağışı başladı! İstanbul için heyecanlandıran açıklama
Yaşam

Kar yağışı başladı! İstanbul için heyecanlandıran açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Uçar, "Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:16:00 -
Kar yağışı başladı! İstanbul için heyecanlandıran açıklama

İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Yarın daha yoğun yağacak

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın daha yoğun olacak. Bazı tahminlerde 10-20 santim kar yağabileceği belirtildi.

"Son yıllarda gördüğüm en güzel tahmin haritası"

Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar şu ifadeleri kullandı;"Son yıllarda gördüğüm en güzel 500 mb tahmin haritası. Gelen hava kütlesi polar değil kutupsal diyebileceğimiz bir yükseklik ve sıcaklığı sahip 522 dam yükseklik ve -41 derecelik sıcaklık değeri İstanbul ve Marmara üzerinde. İstanbul'da Cumartesi öğleden sonra başlayacak yağmur ve karla karışık yağmurun pazar sabahı il genelinde yoğun kar yağışı şekline döneceği ve gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Kanaatime göre Marmara kıyılarında 5-10 cm, diğer yerlerde 10-20 cm kar yağabilir."

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Yorumlar

abdrhman

yağsın kış kışlığını göstersin. mikroplar koronalar kırılsın. kış kılığını yapmazsa hastalık çok olur. nitekim 2 senedir yaz hhavası yaşıyor ıstanbul. dünyanın diğer yörelerinde de anormal hava koşulları hakim.
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