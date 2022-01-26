Türkiye son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışı gözlendi. Kar yağışı sırasında meydana gelen gök gürültüleri ise merak konusu oldu.

Kar yağarken neden gök gürler? Kar yağarken gök gürlemesi normal mi neden olur?

Norveç Bergen Üniversitesi araştırmacısı iklim bilimci Dr. Ozan Mert Göktürk, vatandaşların merak ettiği ‘Kar yağarken niye gök gürler?’ sorusunun cevap verdi. İstanbul'daki kar yağışında görülen gök gürlemelerine değinen Göktürk, Türkiye'de, özellikle Karadeniz etkisiyle meydana gelen kar yağışında gök gürlemesinin son derece olağan bir durum olduğunu söyledi. Gök gürlemesinin olayın şiddetini gösterdiğini kaydeden Göktürk, "Öte yandan denizlerin küresel olarak ısınması deniz etkili kar hadiselerinin şiddetini arttırdığından gök gürültülü karlar da sıklaşıyor olabilir" diye konuştu.