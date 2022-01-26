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Yaşam Kar yağarken neden gök gürler? Kar yağarken gök gürlemesi normal mi neden olur?
Yaşam

Kar yağarken neden gök gürler? Kar yağarken gök gürlemesi normal mi neden olur?

İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışını yaşadı. Kar yağışı sırasında ise bazı bölgelerde gök gürültüsü, şimşek gözlendi. Bu sebeple vatandaşlar gök gürlemesinin kar yağarken doğal bir durum olup olmadığını merak ediyor. Kar yağarken gök gürlemesinin sebebi nedir?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:53:00 -
Kar yağarken neden gök gürler? Kar yağarken gök gürlemesi normal mi neden olur?

Türkiye son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışı gözlendi. Kar yağışı sırasında meydana gelen gök gürültüleri ise merak konusu oldu.

Kar yağarken neden gök gürler? Kar yağarken gök gürlemesi normal mi neden olur?

Norveç Bergen Üniversitesi araştırmacısı iklim bilimci Dr. Ozan Mert Göktürk, vatandaşların merak ettiği ‘Kar yağarken niye gök gürler?’ sorusunun cevap verdi. İstanbul'daki kar yağışında görülen gök gürlemelerine değinen Göktürk, Türkiye'de, özellikle Karadeniz etkisiyle meydana gelen kar yağışında gök gürlemesinin son derece olağan bir durum olduğunu söyledi. Gök gürlemesinin olayın şiddetini gösterdiğini kaydeden Göktürk, "Öte yandan denizlerin küresel olarak ısınması deniz etkili kar hadiselerinin şiddetini arttırdığından gök gürültülü karlar da sıklaşıyor olabilir" diye konuştu.

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