Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bazı şehirlerde yoğun kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu; yollar kapandı, ulaşım durdu… Bazı bölgelerde ise kar yağışının yanı sıra gök gürültüsü ve şimşek çaktığı gözleniyor. Peki, kar yağarken gök niye gürler?

Kar yağarken gök niye gürler? Kar yağarken şimşek çakar mı neden?

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

Meteoroloji yetkilileri konuyla ilgili, 'Gök gürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok” ifadelerini kullanıyor.