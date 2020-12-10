Kar ve tipi sebebiyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Ovacık’ta 32, Hozat’ta 19, Pülümür’de 37, Mazgirt’te 12, Nazımiye’de 11, Pertek’te 10, Çemişgezek’te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum’da da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı mahalle statüsündeki 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Öte yandan; karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.