  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye-Gürcistan hattında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

'Ben söyleyince eleştirdiler' diyen Erdoğan: Putin de aynısını söyledi!

Soykırımcı katil İsrail’den alçak suikast: Kassam komutanı Raad Saad’ı hedef alan saldırının görüntüleri yayınlandı

Galatasaraylılar Monako Prensi’ni dövdü! İşte cezaları

Suriye’de ABD askerlerini kim öldürdü? İşte saldırgana dair tüm bilgiler

Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi

Galatasaray'dan Salah için dev teklif!

Bolivya’da şok gelişme! Eski devlet başkanı cezaevine gönderildi

TBMM'den geçti: Opera ve baleye yıllık 5 milyar TL bütçe!

İsrail’de tartışmalı yapı gündemde! Gizli birimin yıllardır devrede olduğu iddia edildi
Yerel Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar!
Yerel

Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum Tekman yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar Macera Off-road ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 885 rakımlı Erzurum Tekman Palandöken geçidinde mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları karla mücadele ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aşırı kar ve fırtına nedeniyle saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlara ekiplerin ulaşması çok zor oldu. İş makineleri sayesinde araçların riskli alandan çekilerek araçta bulunan vatandaşlar iş makineleri ile Erzurum merkeze getirildi.

Off-road ekibi yardıma koştu

Saat 16.30 sıralarında E.B., S.K. ve S.F.’ye ait araçlar Erzurum Palandöken Tekman yolu istikametinde yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların iletmiş oldukları yardım talebi doğrultusunda Tekman ilçesinde bulunan üç adet tam donanımlı Off-road aracı Recep Tepe sorumluluğunda yolda kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıktı. Yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmakta zorluk çeken Macera Off-road ekibi Karayolları bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte ulaşım sağlayarak yoğun çalışma ile birlikte mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden en hızlı ve en güvenli bir şekilde güvenli alana ulaştırmayı başardı.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası karla birlikte görsel şölen sundu
Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası karla birlikte görsel şölen sundu

Yerel

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası karla birlikte görsel şölen sundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23