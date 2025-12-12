  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Kar ve tipi etkili oldu! Erzincan–Sivas ile Erzincan–Gümüşhane kara yolları kapandı
Yaşam

Kar ve tipi etkili oldu! Erzincan–Sivas ile Erzincan–Gümüşhane kara yolları kapandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kar ve tipi etkili oldu! Erzincan–Sivas ile Erzincan–Gümüşhane kara yolları kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye Geçitlerinde ulaşım tamamen durdu. Erzincan–Sivas ile Erzincan–Gümüşhane kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle iki ana yol ulaşıma kapatıldı. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları yoğun tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatılırken, geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı. Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Yaşam

Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23