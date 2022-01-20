2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Uzun ve yorucu ilk dönem 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Bilindiği gibi son bir haftadır pek çok ilde kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara verildi. 20 Ocak Perşembe günü 43 ilde kar sebebiyle okullar tatil. Peki, Cuma günü kar tatili olursa karne verilmeyecek mi?

Kar tatili olan illerde karne alınıyor mu? Kar sebebiyle okulların tatil olduğu illerde karneler nasıl dağıtılacak?

Hem öğrenciler hem de veliler 21 Ocak Cuma günü hangi illerde kar tatili olacağını araştırıyor. Bazı il valiliklerinden 21 Ocak Cuma günü okulların tatil olacağına ilişkin açıklama geldi.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.

Öğrencilerin okulların tatil olduğu illerde, arzu etmeleri halinde okullarına ulaşarak karnelerini alabilecekleri ancak bu konuda bir zorunluluk olmadığı gelen haberler arasında. Bu konuda ayrıntılı bilgileri okul yönetimleri ve öğretmenlerin öğrencilere-velilere aktarması bekleniyor.