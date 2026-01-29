Kar rekoru Palandöken’de: Kayak keyfi dorukta
Okullardaki ara tatil sürerken Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları güncellendi; 28 Ocak verilerine göre en fazla kar 232 santimetreyle Palandöken’de ölçüldü.
Okullara verilen ara tatil sona ererken hafta sonunu kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler için kar kalınlıkları açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak itibariyle verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:
• Palandöken - 232 cm
• Ergan - 192 cm
• Kartalkaya - 180 cm
• Hakkari - 161 cm
• Nemrut - 160 cm
• Kümbet - 144 cm
• Yıldızdağı - 136 cm
• Sarıkamış - 135 cm
• Konaklı - 132 cm
• Karabük - 120 cm
• Erciyes - 105 cm
• Yalnızçam - 94 cm
• Yedi Kuyular - 94 cm
• Uludağ - 82 cm
• Davraz - 81 cm
• Çambaşı - 80 cm
• Yıldıztepe - 80 cm
• Murat Dağı - 73 cm
• Gevaş Abalı - 47 cm
• Zigana - 46 cm
• Ilgaz - 43 cm
• Hesarek - 39 cm
• Kartepe - 38 cm
• Denizli - 35 cm
• Süleymaniye - 32 cm
• Akdağ - 26 cm
• Mersivan - 23 cm
• Saklıkent - 15 cm
• Bozdağ - 12 cm
• Elmadağ - 4 cm