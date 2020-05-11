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Aktüel

Kar Posof’u terk etmiyor

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:32:06 -
Kar Posof’u terk etmiyor

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Uzun yıllardır Posof ta böyle bir bahar yaşanmadığını belirten Posoflular, bahar mevsiminde kış mevsimini yaşadıklarını dile getirdiler.


Nisan ayından beri her hafta içerisinde en az iki defa kar yağdığını belirten Posoflular; "Kar yağışı gece gerçekleştiği için gündüz yaylalar ve diğer yüksek yerler hariç hemen eriyor. Tabiattaki yeşillik hayvanların otlatılacağı kadar olsa da, gece yağan kar çiçek açan ağaçlara zararlı olabiliyor" dediler.

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