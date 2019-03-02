Kar nedeniyle yolları kapanan hasta, paletli ambulansla alındı Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bağlı Sakaören Köyü'nde ikamet eden böbrek hastası yaşlı adam, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sakaören köyünde rahatsızlanan Kutbettin Kala’nın (63) yardımına UMKE ekipleri yetişti.



Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde yaşayan kronik böbrek yetmezliği bulunan Kutbettin Kala, ağrıları şiddetlenince yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı harekete geçen UMKE ekipleri, yolu karla kapalı olan köye paletli ambulansla ulaştı. Evinde ilk tedavisi yapılan Kala, daha sonra paletli ambulansla ana yol güzergahında bekleyen 112 ambulansına alınarak Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kala'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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