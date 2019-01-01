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Kar maskeli soyguncu market çalışanını gasp etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kar maskeli zanlı, market çalışanı Gülsüm Ç.'y silahla tehdit ederek kasada bulunan 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı.

01 Ocak 2019 Salı 22:52
Kar maskeli soyguncu market çalışanını gasp etti

Antalya'da kar maskeli bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sırasında Konyaaltı ilçesi, Hurma Mahallesi, Boğaçayı Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi.

Kar maskeli bir kişi önce marketin önünde kısa bir keşif yaptı, daha sonra markete ters kapıdan giriş yapan direk kasiyer olarak çalışan 29 yaşındaki Gülsüm Ç.'ye yöneldi.

Soyguncu silahla kasiyer kadını tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarıyla markete Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken, Gasp Büro Amirliği ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerasından alınan görüntüler doğrultusunda bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:52
  1. Konyaaltı
  2. Antalya

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