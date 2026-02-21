  • İSTANBUL
Kar kış demeden devlet milletinin imdadına yetişti! Bingöl'ün karlı dağları arasından gelen o çağrı cevapsız kalmadı!
Yerel

Kar kış demeden devlet milletinin imdadına yetişti! Bingöl'ün karlı dağları arasından gelen o çağrı cevapsız kalmadı!

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki vatandaş, aniden rahatsızlanarak yardım eli beklemeye başladı. Kar yağışının yolları geçit vermez hale getirdiği mezrada sağlık ekipleri için zamanla yarış başlarken, devletin şefkat eli havadan uzandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan mezrada 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Kilisek mezrasında yaşayan 63 yaşındaki hasta, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sonrası sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle mezraya kara yoluyla ulaşım sağlanamayınca Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

