Yerel

Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti! Araçlar kara gömüldü!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti! Araçlar kara gömüldü!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve tek katlı evler ise adeta kara gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçtiği ilçede, park halindeki araçlar ve tek katlı evler tamamen kara gömüldü.

Kar yağışı ve tipi, şehirler arası ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli kara yollarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte çok sayıda köy yolu da ulaşım kapandı. Kapalı yolların açılması ve günlük yaşamın normale dönmesi için ekipler seferber oldu. Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi şantiye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımda yaşanan aksamalara rağmen kar yağışı çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Dışarı çıkan çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Kar yağışına sevindiğini belirten Ahmet Kara, uzun süredir böyle bir yağış beklemediklerini dile getirerek, "İki gündür süren yağışla birlikte güzel manzaralar oluştu. Biz de bu anları fotoğraflayarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

