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Yerel Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu
Yerel

Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 10:09:00 -
Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu

Bingöl'de Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu.

Bingöl'de Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor. Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansırken, kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü.
Bölgede gece gündüz karla mücadelenin devam ettiği öğrenildi.

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