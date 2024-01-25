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Yerel Kar kalınlığı 3 metreyi geçti, dozer karda kayboldu
Yerel

Kar kalınlığı 3 metreyi geçti, dozer karda kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 21:47:00 -

Şırnak’ta kar kalınlığı 3 metre geçerken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şırnak’ta kar kalınlığı 3 metre geçerken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ederken, Kerkül ve Yeşilöz köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgelerde dozer ve eskravatörler yolu açmakta güçlük çekiyor. Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oluyor.

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