Kar kalınlığı 3 metreyi geçti, dozer karda kayboldu
Şırnak’ta kar kalınlığı 3 metre geçerken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Şırnak’ta kar kalınlığı 3 metre geçerken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ederken, Kerkül ve Yeşilöz köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgelerde dozer ve eskravatörler yolu açmakta güçlük çekiyor. Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oluyor.