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Yaşam Kar kalınlığı 2 buçuk metreyi buldu! Komşularına gitmek için tünel açtılar
Yaşam

Kar kalınlığı 2 buçuk metreyi buldu! Komşularına gitmek için tünel açtılar

Elazığ’da kar kalınlığı 2 buçuk metreyi buldu, komşularına gitmek için tünel açtılar

Yeniakit Publisher
2022-01-28 13:32:00 - 2022-01-28 13:39:35
Kar kalınlığı 2 buçuk metreyi buldu! Komşularına gitmek için tünel açtılar

Elazığ’da hayatı olumsuz etkileyen ve kalınlığı yer yer 2 buçuk metreye ulaşan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı köylerde vatandaşlar komşularına gidebilmek için kar tünelleri açtı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde etkili olan kar kalınlığı Yarımtepe köyünde 2 metreye ulaştı.

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Bazı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü, araçların karla kaplandığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı köyde, vatandaşlar kara gömülen evlerini temizlemek için sabahın erken saatlerinde kürekler ile temizlemeye başladı.

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Öte yandan, köylüler günlük yaşamlarını sürdürmek ve komşularını ziyarete gitmek için ise kar tünelleri açtı.

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