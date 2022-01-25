Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu
İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı, CHP'li İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle çileye dönüştü. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı sürecek.
Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.
İstanbul genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.