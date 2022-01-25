  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu
Gündem

Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı, CHP'li İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle çileye dönüştü. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 20:00:00 -
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışının perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da yarın ve perşembe günü kar yağışı sürecek.

Meteoroloji yarın için kuvvetli kar yağışı nedeniyle turuncu kod uyarısı yapmıştı.

İstanbul genelinde cuma günü herhangi bir yağış beklenmezken hafta sonundan itibaren kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay