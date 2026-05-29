Kar gibi toprağı kapladı! Sürücüler zor anlar yaşadı
Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu, etkili olan dolu yağışı nedeniyle adeta kış manzarasına döndü. Yolu kaplayan dolu tabakası, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bursa’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yüksek kesimlerde sağanağın yerini doluya bırakmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle İnegöl ile Domaniç arasındaki karayolunda etkili olan dolu, kısa sürede zemini tamamen kapladı.
Yol ve çevresinin beyaz örtüyle kaplanması, bölgede seyreden sürücüler için görüş ve yol tutuş açısından risk oluşturdu. Dolu yağışının etkisiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücülerin kontrollü şekilde yavaş ilerlediği görüldü.
Bölgede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
Yaklaşık kısa süre etkili olan dolu yağışı, daha sonra etkisini kaybetti.