Kar gibi beyaz bir cilt için tarifler: Esmer cildi beyazlatma evde nasıl yapılır? Cilt beyazlatma yöntemleri

Cildin en çok kararma sorunu yaşayan bölgeleri koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz çevresidir. Bu bölgelerde yoğun olarak görülen kararmaların yanında deri tabakasının başka herhangi bir yerinde de kararma sorunu oluşabilir. Kararma oluşmasının altında herhangi bir neden yatabilir. Genetik faktörler, kozmetik ürünler, epilasyon yöntemleri, güneş, ilaçlar, aşırı terleme ve çeşitli hastalıklar kararmanın altında yatan neden olabilir. Ancak cilt üzerinde meydana gelen kararmalar evde uygulanacak doğal yöntemlerle çözülebilir.

En Etkili Cilt Beyazlatma Yöntemleri

1. Elma sirkesi

Asitli yapısı ile cilt üzerinde oluşan ölü hücreleri yani asıl kararmaya neden olan dokuyu ortadan kaldıran elma sirkesini kullanarak kalıcı cilt beyazlatma sağlamak mümkün.

Elma sirkesi:

Cilt üzerine doğrudan uygulanmaz. Eşit ölçülerde su ile karıştırılır ve kararma olan bölgeye sürülür.

Yaklaşık on beş dakika kadar bekledikten sonra durulanır.

Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan koltuk altlarının beyazlatılmasında etkilidir.

Elma sirkesi kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyonu önlemek için vücudun küçük bir bölümünde test yapmak gerekir.

2. Yulaf ezmesi ve yoğurt

Yulaf deri üzerinde peeling etkisi yaparken yoğurt da içeriğindeki asit ile cildin beyazlamasını sağlar.

Karışım için:

Bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi güzelce karıştırılır.

Elde edilen karışım cilt renginin açılması istenen bölgeye sürülür. Vücudun birçok yerinde kullanıma uygundur.

Bu karışım kararma bölgesine güzelce yedirildikten sonra soğuk ile temizlenir.

Cilt renginde yeterli açılma sağlanana kadar uygulamaya devam edilir.

Ancak yulafın peeling etkisi düşünüldüğünde bu maskeyi haftada en fazla iki defa uygulamakta fayda vardır.

3. Domates suyu

mynet'in aktardığı habere göre; Domates suyu cilt rengini açmak amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Cilt üzerinde biriken ölü hücreleri yok eder ve kolajen üretimini destekleyerek yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur.

Uygulamak için:

Bir adet domatesin suyu sıkılır.

Bu su kararma olan bölgeye bir parça pamuk yardımıyla güzelce sürülür.

Domates suyu tam olarak kuruduktan sonra soğuk su ile durulanır.

Her uygulamada domates suyunun taze olması önemlidir. Aynı zamanda bu maskeden peeling etkisi elde etmek istenirse domates suyunun içerisine pirinç unu da eklenebilir.

4. Limon

Ölü hücreleri arındıran, içeriğindeki sitrik asit ile cildi beyazlatan limon, kararmış ciltler için uygulanabilecek çözümler arasında bulunur.Limon ile cilt beyazlatmaya geçmeden önce kararan bölgenin güzelce temizlenmesi gerekir. Daha sonra taze limon suyu bu bölgeye sürülür ve yarım saat kadar bekletilir. Sonrasında ise durulanır.

Limon suyu ile peeling etkisi isteyenler ise:

Karbonat ya da şeker ile limon suyunu karıştırabilirler.

Her iki malzeme de bir macun elde edilene kadar karıştırılır.

Bir yemek kaşığı karbonat ya da şeker için bir iki damla limon suyu kullanmak yeterlidir.

Kararan bölge bu macun ile güzelce ovulur, on beş dakika sonra soğuk ile durulanır.

Ancak limonun asit oranı yüksek olduğu için bu, hassas ciltler için uygun bir yöntem değildir.

Patates

Hassas bir cilde sahip olanlar için en uygun doğal yöntemlerden biri olan patatesi taze kullanmak daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Patates kesildikten sonra:

Doğrudan cilde uygulanabileceği gibi, suyu sıkılarak bir parça pamuk ile de sürülebilir.

Kesilen patates daha sonra üst kısmı ince bir şekilde alınarak tekrar kullanılabilir.

Her gün düzenli uygulama yapıldığı takdirde bir süre sonra istenilen beyazlığa ulaşmak mümkündür.

6. Karbonat

Ölü derilerin giderilmesine yarayan, peeling etkisi yapan karbonat, cildin beyazlamasını sağlar. Özellikle koltuk altlarında kullanıldığı takdirde, ter nedeniyle oluşan kokuların da giderilmesinde etkilidir.

Karışım için:

Karbonatı bir miktar su ya da gül suyu ile macun kıvamına getirdikten sonra kararma olan bölgeyi bu karışım ile güzelce ovun.

Ovduktan sonra yarım saat kadar bekleyin.

Bu süre sonunda soğuk su kullanarak bölgeyi güzelce temizleyin.

Haftada iki ya da üç defa uygulama yapılabilir.

Karbonat, limon ya da portakal suyu ile de karıştırılabilir.

7. Salatalık

Salatalığın en büyük avantajı hassas ciltler de dahil olmak üzere bütün cilt tiplerine uygun olmasıdır. Salatalık dilimlenir ve kararan bölge bu dilimler ile güzelce ovulur. Rahatsız etmiyorsa durulanmasına gerek yoktur.

Salatalık kullanmanın bir başka yöntemi ise:

Suyunu çıkardıktan sonra içerisine limon suyu ve zerdeçal eklemektir. Bu iki malzeme salatalığın beyazlatma etkisini artırır.

Salatalık suyu, zerdeçal ve limon suyu ile bir macun hazırlanır.

Elde edilen macun ile kararan bölge ovulur ve on beş dakika sonra durulanarak temizlenir.

8. Aloe vera

Aloe vera antibakteriyel özellikleri ve cildi besleyen yapısıyla son yılların cilt sorunlarında kullanılan en etkili doğal yöntemleri arasındadır. Çok kısa sürede cilt üzerindeki ölü derileri temizleyerek cilt beyazlatma etkisi bulunur.

Bu işlem için:

Bitkinin yapraklarının içerisinden çıkan jeli kullanılır.

Yapraklar kesildikten sonra bu jel kararan bölgeye sürülür.

Bir süre sonra jel bir çeşit maske gibi kuruyacaktır. Kuruduktan sonra önce ovalanarak jelin kalkması sağlanır, ardından soğuk su kullanarak jel temizlenir.

Hassas ciltler için de uygun olan bu yöntem her gün düzenli olarak uygulanabilir.

9. Pirinç

Pirinç ile cilt beyazlatma:

Asyalı kadınların en çok kullandığı yöntemdir.

Bir kahve fincanı kadar pirince üzerini örtecek kadar su eklenir.

Beş altı saat boyunca bekletilir.

Ardından süzülerek bir pamuk yardımı ile bu su, kararan bölgeye uygulanır.

Pirinç suyu aynı zamanda tonik özelliği göstererek cildin temizlenmesine de yardımcı olur.

Pirinç ile cilt beyazlatmanın bir başka yöntemi ise:

Birinci limon suyu ya da bal ile karıştırmaktır.

Bal, hassas ciltler için, limon suyu ise hassas olmayan diğer cilt tipleri için uygundur. Pirinç un haline getirilir ve cilt tipine göre limon suyu veya bal ile karıştırılır.

Elde edilen karışım ile kararan bölge güzelce ovulur. Ardından soğuk su kullanarak durulanır.

Her gün uygulanması halinde kararan bölge kısa bir süre sonra beyazlamaya başlayacaktır.

10. Yoğurt

Bol miktarda laktik asit içererek cilt beyazlatma konusunda oldukça yetenekli olan yoğurt, düzenli olarak uygulandığında çok kısa sürede sonuç alınabilecek bir başka doğal yöntem. Yalnız yoğurdun gerçek sütten, ev yapımı olarak hazırlanması gerekiyor.

Yoğurt aynı zamanda:

Hassas ciltler için de uygun bir çözümdür.

Kararan bölgeye bir miktar yoğurt sürülür ve kuruduktan sonra hafifçe ovalanır.

Ardından soğuk su kullanarak durulanır.

Her gün yapıldığı takdirde bir aya kalmadan cilt renginin açıldığı görülebilir.

11. Portakal suyu ve zerdeçal

Bunun için:

Bir miktar taze sıkılmış portakal suyunun içerisine çok da katı olmayan bir macun oluşturana kadar zerdeçal eklenir. Portakal asidik yapısı ile cildin beyazlamasına destek olur. Zerdeçal ise C ve B6 vitaminleri ile cildin beslenmesine, yeni hücrelerin oluşmasına katkı sağlar.

Beyazlaması istenen bölgeye, hazırlanan bu maske sürülür.

Bir saat kadar kadar bekletilir ve yıkanır.

Karışım her gün uygulanabilir.

Bu maske ile cilt tonunu eşitlemek de mümkündür.

12. Nohut unu ve gül suyu

Gül suyunun cilt temizlemede kullanılması bilinen bir yöntemdir. Doğal tonikler arasında en etkilisi olan gül suyu aynı zamanda cilt beyazlatma da etkili olan malzemelerden biridir. Nohut unu ise bu maskede cilde peeling yapan ve ton farklılıklarını ortadan kaldıran ürün görevindedir.

Bunun için:

Nohut ununun içerisine, sürülebilir bir macun elde edene kadar gül suyu eklenir.

Elde edilen karışım kararan bölgeye sürülür.

Yaklaşık otuz dakika kadar beklenir. Bu sürenin sonunda maske tamamen kurumuş olacaktır. Hafifçe ovalanır ve cilt üzerinden uzaklaştırılır.

Dileyenler su ile temizleyebilir, dileyenler ise temizlik için yine gül suyu kullanabilirler. Haftada bir sefer uygulanabilir.

13. Hindistan cevizi yağı

İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde renk açma özelliği olan hindistan cevizi yağı:

Kararan bölgeye masaj yapılarak sürüldüğünde bir süre sonra kararma gözle görülür şekilde hafifler.

Hindistan cevizi yağını durulamaya gerek yoktur. Hoş bir kokusu vardır.

Aynı zamanda koltuk altı terlemelerinde de azaltıcı etki gösterir.

14. Vazelin, elma ve limon suyu

Hazırlamak için:

Birer çay kaşığı vazelin, elma suyu ve limon suyu güzelce karıştırılır.

Pamuk yardımı ile kararan bölgeye uygulanır.

Temizlemek için maskenin kuruması beklenir.

Kuruma tamamlandıktan sonra bölge temizlenir.

Bu maske ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur ve bu sayede oluşan koyu renkli görüntüyü ortadan kaldırır.

Haftada bir ya da iki sefer uygulanabilir.

Cildi hassas olanlar limon suyu yerine gül suyu da tercih edebilirler.