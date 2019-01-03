0553 313 94 23

Kar etkisini gösteriyor! Araçlar yolda kaldı

20 santimetreye kadar çıkan kar yağışı nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları'nda birçok araç mahsur kaldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:30
Kar etkisini gösteriyor! Araçlar yolda kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan ve Kazdağları'nda geçen yol kesiminde kar yağışı nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Bölgede akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi.

Kar yağışı nedeniyle Talim Alanı ve Hanlar mevki arasında birçok araç mahsur kaldı. Edremit Balıkesir karayolundaki kar yağışı nedeniyle Edremit Yenice yoluna sevk edilmeyen karayolları ekipleri nedeniyle yol akşam saatlerinde kapanma noktasına geldi.

Aralar ilerlemekte zorluk çekiyor

Birçok araç 20 santimetreye kadar çıkan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kamyonlar, otobüsler ve otomobiller zincir ve kar lastiklerine rağmen yolda ilerleyemeyince ekiplerden yardım istedi. Edremit Belediyesi Fen İşlerine bağlı bir grayder yolu açık tutmak ve yolda kalan sürücülere yardım etmek için bölgeye sevk edildi. İş makinesi ile kar kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Birçok vatandaş karda ilerleyemeyen araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Ekipler yolda kalan sürücülere yardım ve yolu açık tutabilmek için gece boyunca çalışma yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:30
  1. Edremit Belediyesi
  2. Kazdağları
  3. Balıkesir
  4. Çanakkale
  5. Edremit
  6. Yenice
  7. Emrah
  8. Araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burası binanın giriş katı! Kazmayı vurdukça tarih fışkırdı
    1. Burası binanın giriş katı! Kazmayı..
    2. Kabul edelim işin sırrı var!
    3. Robinho, Medipol Başakşehir'e..
    4. Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ..
    5. 6. aydan sonra...
    6. Hevese ödenen ağır bedel...
    7. Yeni hac yolculuğu önerisi! 24 yıl..
    8. Robinho resmen açıklandı!
    9. ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi
    10. Parmak emmeye anne karnında başlıyor
    11. Bulaşıcı hastalık zekasını etkiliyor
    12. ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. ABD-Türkiye arasındaki FETÖ toplantısı..
    15. 'İkinci yarıda bambaşka bir..
    16. "Pakistan ve Türkiye'nin ticaret..
    17. Dekorasyonda pembe kullanmak..
    18. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    19. Kar etkisini gösteriyor! Araçlar yolda..
    20. "Müteahhitlerimiz, Pakistan'da da..
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?