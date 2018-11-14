Kar etkisini arttırdı! Okullar 2 gün tatil edildi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sabah başlayan kar yağışının etkisini arttırması nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün süreyle tatil edildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:46
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar, iki gün süreyle tatil edildi.
Tunceli’deki kar yağışı Pülümür ilçesinin yanı sıra Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de etkili oldu.
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