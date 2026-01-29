  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede
IHA Giriş Tarihi:

Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi kritik seviyede. Kentteki Sazlıdere Barajı'nda azalan su seviyesi kuraklığın boyutunu açık açık gösterdi.

#1
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İstanbul’da Sazlıdere Barajında azalan su seviyesi kentin kuraklık ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yüzde 16,44 doluluk oranına sahip Sazlıdere baraj havzasında dronla çekilen görüntülerde, yüzlerce metrekare alanın tamamen kuruduğu, toprağın derin çatlaklarla kaplandığı görüldü.

#2
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İstanbul’da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkilerken, İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler kuraklık riskini bir kez daha gözler önüne serdi. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 oldu.

#3
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere gerileyerek yüzde 16,44 kadar düştü. Havadan çekilen görüntülerde Sazlıdere Barajında kuraklık gözler önüne serildi. Daha önce surlar altında kalan yüzlerce metrekare alan kuruduğu barajın orta kısımlarına adacıkların çıktığı görüldü.

#4
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İSKİ verilerine göre, Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı önceki aylara kıyasla ciddi düşüş yaşadı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarına girilmesiyle birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mevcut tablonun kuraklık tehlikesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

#5
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

Yetkililer, baraj havzasında yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma yaşanabileceğini ifade ederken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

#6
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli güncel veriler, Megakent’in 10 barajından çoğunun kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu: Elmalı: yüzde 80,77, Darlık: yüzde 46,68, Ömerli: yüzde 40,51, İstrancalar: yüzde 39,31,

#7
Foto - Doluluk oranı kritik seviyede! İstanbul'un su kaynakları tehlikede

Alibey: yüzde 22,37, Büyükçekmece: yüzde 18,77, Terkos: yüzde 16,69, Sazlıdere: yüzde 16,44, Pabuçdere: yüzde 7,43, Kazandere: yüzde 4,03 Pabuçdere: yüzde 7,43, Kazandere: yüzde 4,03

