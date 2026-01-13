Kar durdu izi kaldı! İstanbul'da ender görülen manzara
İstanbul’da gece saatlerinde Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de etkili olan kısa süreli kar yağışı ve ardından düşen sıcaklık sabah saatlerinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu.
İstanbul’da gece etkili olan kısa süreli kar yağışı, sabaha karşı hissedilen soğukla birlikte yüksek kesimlerde izini bıraktı.
Havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerin ardından, İstanbul genelinde dün aralıklarla kar yağışı yaşanmıştı. Akşam saatlerinde yağan kar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde de etkili oldu. Sabaha karşı eksi derecelere düşen hava sıcaklığı ile birlikte yükseklerde kar örtüsü kendini korudu. Kar yağışı sonrası oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi.