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Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kırmızı biberin sık sık tüketildiği şu zamanlarda, yumuşak içimli kırmızı çorba tarifini sizler için derledik. Sıcak aylarda ağır gelen yemekler yerine tercih edilen çorbalara bir yenisini daha ekleyebilirsiniz! Kapya biber çorbası nasıl yapılır? Kırmızı biberli çorba tarifi...

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kırmızı biberin sık sık tüketildiği şu zamanlarda, yumuşak içimli kırmızı çorba tarifini sizler için derledik. Sıcak aylarda ağır gelen yemekler yerine tercih edilen çorbalara bir yenisini daha ekleyebilirsiniz! Kapya biber çorbası nasıl yapılır? Kırmızı biberli çorba tarifi...

Yumuşak ve hafif içimli bir çorba tarifini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Dilediğiniz gibi içeriğini ve kıvamını değiştirebileceğiniz, oldukça lezzetli bir çorba yapmış olacaksınız.

Malzemeler

  • 5-6 adet orta boy kırmızı kapya biber 
  • 1 adet orta boy domates
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 1 adet küçük yeşil biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı un 
  • 4,5 su bardağı sıcak su 
  • tuz, karabiber

Üzeri için;

  • Krema

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Yapılışı

Öncelikle bütün malzemeleri temizleyin. Ardından biberlere birkaç delik açarak fırın tepsisine yerleştirin. Domatesleri de 2 ya da 3'er parçalık dilimler halinde bölerek biberlerin yanına koyun.

190-200 derecede fırında közleyin ve fırından çıktıktan sonra kabuklarını soyun.

Fırından çıkan bütün malzemeleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tencere içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın. Üzerine soğanları ekleyip kavurun. Bir süre sonra sarımsakları ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulmuş unun üzerine biberleri ve domatesleri ilave edin. Üzerine 4 su bardağı akdar sıcak su ilave edip karıştırın.

Bir taşım akyandıktan sonra blenderdan geçirin ve tuz, karabiberini ilave edin. Bir süre daha kaynatıp ocaktan alın.

NOT: Eğer suyu az geldi ise içerisine kaynar su ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda tavuk suyu ya da bulyon kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:21
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