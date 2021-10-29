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Kadın - Aile Kapuska Yemeği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kapuska Yemeği tarifi, nasıl yapılır?

İster kıymalı isterseniz de bol soğanla pişirebileceğiniz enfes kapuska yemeği, metabolizmayı da hızlandırarak bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:50:00 -
Kapuska Yemeği tarifi, nasıl yapılır?

İster kıymalı isterseniz de bol soğanla pişirebileceğiniz enfes kapuska yemeği, metabolizmayı da hızlandırarak bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. 

Malzemeler

  • 1 adet soğan
  • 3/4 su bardağı pirinç
  • 4 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı toz biber, karabiber, tuz
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayıp kızdırdığınız sıvı yağda kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Toz biberi ekleyip kavurun. Lahanayı ince ince kıyın ve ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp lahanalar diriliklerini kaybedene kadar kısık ateşte pişirin. Suyunu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatıp tamamen yumuşayana kadar pişirin. Pirinçleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Lahanaya ekleyip karıştırın ve pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiberini ekleyip karıştırın ve ateşten alın. Afiyet olsun.

 

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