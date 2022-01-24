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Kadın - Aile Kapuska nasıl yapılır tam ölçülü! Kapuska tarifi
Kadın - Aile

Kapuska nasıl yapılır tam ölçülü! Kapuska tarifi

Denenmiş tam ölçülü kapuska tarifi | Kış aylarının en çok tercih edilen yemekleri arasında yer alır kapuska. Peki, kapuska için hangi malzemeler gerekli? Kapuska nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 00:18:00 -
Kapuska nasıl yapılır tam ölçülü! Kapuska tarifi

Kış aylarında özellikle de kar yağdığı günlerde pek çok aile kapuska yemeğini tercih eder. İşte, buz gibi havalarda içinizi ısıtacak leziz bir tarif….

Kapuska tarifi

Malzemeler:

  • Orta boy beyaz lahana
  • 1 adet soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 su bardağı sıcak su

Kapuska nasıl yapılır tam ölçülü!

Kapuska hazırlamak için öncelikle işe beyaz lahanayı yıkamaktan başlamanız gerekiyor.

Yıkadığınız lahanayı güzelce doğrayın.

Ardından soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın,

Tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın.

Soğanı yağın üzerine ekleyip kavurun.

Sonrasında tencereye kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kıyma suyunu çekince salça ilave edin.

Son olarak beyaz lahana ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

Son olarak baharatları ekleyin.

Lahanalar yumuşadığında yemeğiniz hazır olacak.

Afiyet olsun.

Kabak tatlısı nasıl yapılır gerekli malzemeler! Tam ölçülü kabak tatlısı
Kabak tatlısı nasıl yapılır gerekli malzemeler! Tam ölçülü kabak tatlısı

Kadın - Aile

Kabak tatlısı nasıl yapılır gerekli malzemeler! Tam ölçülü kabak tatlısı

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