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Spor Kaptan Dzeko, şimdi de transferi biterecek! Sürpriz gelişme...
Spor

Kaptan Dzeko, şimdi de transferi biterecek! Sürpriz gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:42:00 -
Kaptan Dzeko, şimdi de transferi biterecek! Sürpriz gelişme...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bulunan bir ismi telefonla aradı. İşte detaylar...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bulunan bir ismi telefonla aradı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ederken, listenin başındaki isimlerden biri de Rade Krunic...

Sarı-Lacivertliler'in kadroya katabilmek adına çaba gösterdiği Krunic transferinde temaslar sürerken, bu ismi kadroya katabilmek adına Edin Dzeko'nun devreye girdiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Boşnak yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kanarya'nın Bosnalı golcüsü, vatandaşı Krunic’i aradı ve Fenerbahçe’ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro’nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor.
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Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye’ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade edildi.

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