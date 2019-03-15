Kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılırsa ihracat kanatlanır

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kopuşunu öngören Brexit Anlaşması’nın parlamento tarafından onaylanıp onaylanmayacağını merak eden ülkelerin başında Türkiye bulunuyor. Zira anlaşmaya olur verilmesi halinde 19,5 milyar dolara varan karşılıklı ticaretin artacağı tahmin ediliyor.

Firmalar umutlu

İngiliz hükümetince Brexit sonrasında AB dışı ülkelerden yapılacak ithalatta sıfır vergi uygulamasının genişletileceğinin duyurulması Türk firmalarını umutlandırdı. Bu firmaların yöneticileri, böyle bir kararın Türkiye’nin İngiltere’ye 11,5 milyar doları bulan ihracatını artıracağını dile getirerek, “Bunun için ayağı yere basan, kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmalıyız” görüşünde birleşti.

Durumu lehimize çevirmeliyiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, Brexit Anlaşması’nın İngiltere’nin Türkiye ile ticaretine etki edeceğini belirtti. İngiltere’nin AB ile yapacağı anlaşmaların önemine işaret eden Dalgakıran, “Biz bu süreçte söz konusu protokolleri, mutabakat metinlerini iyi okuyup tahlil etmeli ve lehimize çevirmenin yöntemlerini aramalıyız” dedi.

Brexit’le beraber gümrüksüz ithalatın çerçevesinin genişletileceğini hatırlatan Dalgakıran, “Burada dikkatli olmalı, kapsamlı ve doğru bir ticaret anlaşması yapmalıyız. Gümrük Birliği Anlaşması’ndan tecrübe çıkararak adım atmalıyız” uyarısı yaptı.

Pahada ağır ürünler satmalıyız

2006-2018 döneminde Makine İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Dalgakıran, Türkiye’nin İngiltere’ye yükte hafif pahada ağır otomotiv, makine ve giyim ürünleri satabileceğini kaydetti. Dalgakıran, bu anlamda ekonomi yönetiminin ve ihracatçıları ilave girişimlerde bulunmaya davet etti.