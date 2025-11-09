Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

İkinci el araç piyasasında fiyatların yanı sıra güven sorunu da derinleşmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan son görüntüler ise, bu güven krizinin nedenlerini ve tamircilerin başvurduğu akıl almaz "hainlik" yöntemlerini gözler önüne serdi. Görüntülerde, ağır hasarlı bir otomobili onaran bir kaporta ustasının, fabrikanın orijinal kaynak izlerini (puntaları) taklit etmek için kullandığı yöntem, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Enson Haber’de yer alan bir habere göre, ağır hasarlı bir aracın kaportasını düzelten usta, fabrikanın attığı puntaları okul silgisiyle taklit etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, sürücülerin ikinci araç alma konusundaki çekincelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kaporta ustasının, ağır hasarlı bir araçtaki puntaj izlerini kalem arkasında bulunan silgiyle yeniden oluşturduğu anlar yer aldı.

Normalde yalnızca fabrikada özel makinelerle atılan bu puntaların birebir taklit edilmesi, kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoyu izleyen kullanıcılar, yöntemin özellikle ikinci el araçlarda hasar gizlemek için kullanıldığını belirterek duruma sert tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, "İşte bu yüzden ikinci el araba almaya korkuyoruz" yorumunda bulunurken, kimileri de bu tür hilelerin piyasaya olan güveni tamamen bitirdiğini ifade etti.

İKİNCİ EL PİYASASINDA GÜVEN KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Son dönemde artan fiyatlar, kayıt dışı tamirler ve gizlenen hasarlar nedeniyle ikinci el araç alıcıları büyük tedirginlik yaşıyor.

Bu görüntülerin ardından, vatandaşların araç satın almadan önce ekspertiz ve şasi kontrolüne daha fazla önem vermesi gerektiği belirtiliyor.