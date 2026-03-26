Candidozyma auris adlı mantara karşı ciddi çalışma! Mantarların çoğalma ve iletişim mekanizmaları... Turizm sezonu başladı Mikrobiyoloji uzmanından uçak seyahati yapanlara uyarı! Yok yere bu hataya düşmeyin... Depremzede gençlerden teknoloji devrimi: 4 bin kişilik dev kadro yarışmaya hazır Aman diyelim: Geçmeyen baş ağrısına dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Türk devi İngilizlere satıldı: Yok pahasına yabancılara kaptırdık Cinayete kurban giden futbolcunun ailesi konuştu! ‘Para teklif ettiler'
Mikrobiyoloji uzmanından uçak seyahati yapanlara uyarı! Yok yere bu hataya düşmeyin...

İngiltere'nin Kent bölgesinde görülen menenjit vakaları sonrası tüm dünya telaş içine girdi.

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gülay İmadoğlu Yetkin, bu durumun şu an için Türkiye'de risk oluşturmadığını belirterek, menenjit aşısı, küresel yayılım riski, seyahat önlemleri ve uçak yolculuğunda korunma yolları hakkında bilgi vererek önerilerde bulundu.

İngiltere'de görülen menenjit vakaları şu an için küresel bir salgın riski oluşturmuyor. Ancak uluslararası seyahatlerin yoğun olduğu günümüzde belirtilerin iyi bilinmesi ve riskli durumlarda hızlı hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Peki, menenjit nasıl bir hastalık, İngiltere'deki menenjit salgını Türkiye için bir risk mi?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt'a göre aşıların koruyucu olduğu, uçak ve kapalı alanlarda hijyen ve maske kullanımının riski azalttığı vurgulanırken, yurt dışı seyahatlerinde bilinçli hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Erken teşhis ve doğru önlemler sayesinde menenjit gibi ciddi hastalıkların kontrol altına alınması mümkün oluyor.

Prof. Dr. Gülay İmadoğlu Yetkin'e göre İngiltere'de görülen menenjit vakaları şu an için yerel bir salgın niteliği taşıyor ve küresel bir yayılım riski düşük görülüyor. Ancak bakteriyel menenjitin hızlı bulaşabilen bir hastalık olması nedeniyle uluslararası seyahatlerin olduğu günümüzde dikkatli olunması gerekiyor.

Bakteriyel menenjitin kuluçka süresi genellikle 2 ila 10 gün arasında değişiyor. Bu nedenle yurt dışından gelen kişilerde belirtiler birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Bu durum, hastalığın ülkeler arasında taşınma ihtimalini teorik olarak mümkün kılıyor. Türkiye'de vatandaşların paniğe kapılmasına gerek yok. Ancak bazı belirtiler görüldüğünde alarm durumuna geçilmesi gerekir.

Türkiye'de hangi belirtiler alarm kabul edilmeli? * Yüksek ateş * Şiddetli baş ağrısı * Boyun tutulması * Işığa hassasiyet * Kusma * Bilinç bulanıklığı * Ciltte mor döküntü * Halsizlik ve uyku hali

Bu belirtilerin bir arada görülmesi durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Özellikle yurt dışından dönen kişilerde bu belirtiler varsa hızlı tıbbi değerlendirme yapılması büyük önem taşıyor.

Menenjit aşısı olanlar tamamen güvende mi? Menenjit aşısı olan bireyler büyük ölçüde korunur. Ancak tamamen risksiz değil. Bunun nedeni, menenjite neden olan bakterilerin farklı türleri ve alt gruplarının bulunmasıdır. Menenjit aşısı neyden korur?

Türkiye'de bu hastalığa yönelik bir risk var mı? Mevcut aşı takvimleri genel olarak yeterli koruma sağlıyor ve şu an için Türkiye'de geniş çaplı bir aşı güncellemesi gerekmiyor. Ancak riskli bölgelerde yaşayan veya seyahat eden bireyler için doktor önerisiyle ek aşı yapılabilir.

Özellikle öğrenciler, sağlık çalışanları ve sık seyahat eden kişiler aşı durumlarını kontrol ettirmeli.

Uçak gibi kapalı alanlarda menenjitten korunmanın en etkili yolu nedir? Uçak yolculuğu gibi kapalı alanlar, solunum yolu ile bulaşan hastalıklar açısından dikkat gerektirir. Menenjitin kısa süreli temasla bulaşma ihtimali düşük olsa da uzun süreli yakın temas riski artırabilir.

Uçak seyahatinde korunma yöntemleri: * Maske kullanımı * El hijyenine dikkat etmek * Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak * Ortak eşya kullanımını azaltmak * Bağışıklık sistemini güçlü tutmak

Maske kullanımı solunum yolu ile bulaşan bakterilerin yayılmasını önemli ölçüde azaltabilir. Özellikle hasta bir kişiyle yakın oturma durumunda maske, bulaş riskini düşüren önemli bir koruyucu önlemdir. Maske tek başına yüzde 100 koruma sağlamasa da hijyen ve aşı ile birlikte kullanıldığında etkili bir koruma sağlar.

