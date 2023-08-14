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Yaşam Kaplumbağa yanmaktan böyle kurtarıldı
Yaşam

Kaplumbağa yanmaktan böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 23:09:00 -

Kayseri'de ateşlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi’nde boş arsada yangın çıktı. Alevler büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın iş yerlerine ulaşmadan kısa sürede söndürüldü. 

Kaplumbağayı alevlerden kurtardılar

Yangında otların arasında kalan bir kaplumbağa da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye hortumuyla serinletilen kaplumbağa, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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