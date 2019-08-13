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Kaplumbağa kostümlü tiyatrocu yaya geçidinde sürücülerin dikkatini çekti

Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.

13 Ağustos 2019 Salı 10:29
Kaplumbağa kostümlü tiyatrocu yaya geçidinde sürücülerin dikkatini çekti

Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybeden Bahtiyar Keskin, giydiği kaplumbağa kostümüyle yaya geçidindeki yolcu üstünlüğüne dikkat çekti.


Bursa’da birçok kez giydiği kostümlerle topluma mesaj vermeye çalışan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seferde kaplumbağa kostümü giydi. Kendi tasarladığı ve diktiği kostümle yaya geçidine gelen Keskin, yaya geçidinden geçmeye çalıştı. Kaplumbağa gibi yavaş yavaş hareket eden Keskin’i gören araçlar yavaşlayarak yol verdi. Vatandaşların da meraklı bakışları arasında ‘önce yaya’ sloganına dikkat çekti. Kimi vatandaş şaşkın gözlerle ne yaptığını anlamaya çalışırken, kimi ise eline aldığı telefonla o anları görüntülemeye çalıştı.


Babasını karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, “İşimiz sanatımızı kazandığımız topluma bir şeyler vermektir. Sanatçılarımız sadece kendilerini meşhur etmeye çalışmaktadır. Toplumun kendi değerlerini yansıtmamaktadırlar. Bunu çok yanlış görüyorum. Babam yaya geçidinden geçerken trafik kazasında rahmetli oldu. Bugüne kadar yaya geçidinden geçerken birçok insanımız hayatını kaybetmektedir. Son yapılan çalışmalarla yaya önceliği ile bu sayı azalmaktadır. Bizlerde buna dikkat çekmeye çalıştık. Gerçekten şoförlerimiz artık bir kişinin geçmeye çalıştığını görünce yavaşladığını ve durduğunu gördük. Bir cana verilen değeri ortaya koydular. Türkiye’de yavaş yavaş kurallar yerine oturacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:29
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