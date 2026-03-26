Kapki Ekrem'in çakması

Baba parasıyla aldığı sahte diploması İstanbul Üniversitesi’nce iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun ardından yol arkadaşlarının da benzer usullerle diploma sahibi oldukları ortaya çıktı. İBB’den aldığı ihalelerle semiren Murat Kapki’nin diploması da şaibeli çıktı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçede ifadesini geri çeken Kapki’nin, sahte diploma soruşturması kapsamında kapatılan Özel Dudullu Tercih Akşam Lisesi’nden mezun olduğu öğrenildi. “Sahte diploma çetesi lideri” olarak yargılanan Zeki Turan ve çetesine ait liseden 14/06/2024 tarihinde, o dönem 51 yaşında mezun olan Kapki’nin diploma notu ortalaması 60,0203 olarak görünürken, para karşılığı diploma dağıtan Akşam Lisesi’nin sadece 265 gün sonra 03/06/2025’te kapatıldığı belirlendi.

OKUL KAPATILMIŞ

Anadolu 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2026/50 nolu dosya ile görülen sahte diploma davasında, yerli ve yabancı öğrencilerin kayıtlı olduğu bazı özel okullarda rüşvet ve usulsüzlük yapıldığı, eğitim verilmeden diploma dağıtıldığı, bazı liselerde öğrencilerin ders görmeden mezun olduğu ve bu liseler arasında Özel Dudullu Tercih Akşam Lisesi’nin de yer aldığı belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve Zeki Turan dahil çok sayıda ismi kapsayan soruşturma dosyasında; yüksek paralar karşılığı yabancı öğrencilere denklikten tutun da okullardan atılan öğrencilere diploma kazandırılmasına ve verilen yüksek notlarla YÖS gibi merkezi sınavlarda haksız rekabete kadar birçok sahtekarlık sıralanıyor.

HALKA CAHİL DİYEN KAFA

Kapki’nin mezun olduğu okuldaki skandal diploma sahtekarlığı, her fırsatta dindar kesimi cehaletle suçlayan CHP zihniyetinin ve İmamoğlu ile yol arkadaşlarının nasıl birer şark kurnazı olduklarını tescilledi.