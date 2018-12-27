Kapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktı

Amasya'da misafirlikten evine dönen Sebiha Ersoy'un (63) çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin, olayın şokunu yaşayan Ersoy'a yardım bahanesiyle yaklaştığı ve kadını evine kadar bıraktığı ortaya çıktı.

Önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sebiha Ersoy, akrabasını ziyaret ettikten sonra evine dönmek için yola çıktı. Hamdullah Efendi Cem Evi'nin önündeki kaldırımda, Ersoy'un arkasından yaklaşan şüpheli, kadının içerisinde cep telefonu, para, tespih ve tülbent bulunan çantasını 'kapkaç' yöntemiyle alarak hızla kaçtı. Olay nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan Sebiha Ersoy'un yanına gelen H.Ş. (27), 'geçmiş olsun' diyerek yardım etmek istediğini söyledi. Olayın şokunu yaşayan Ersoy, yanına gelen H.Ş. tarafından evine bırakıldı. Sebiha Ersoy'un durumu anlatması üzerine, çocukları polise haber verdi.

Yardım eden şüpheli çıktı

Polis ekipleri, şikayet üzerine başlattıkları çalışma sonucunda kapkaç yöntemiyle çantayı alarak kaçan şüphelinin İ.G. (26) olduğunu, yardım bahanesiyle kadını evine kadar götüren H.Ş.'nin de kapkaç şüphelisiyle iş birliği yaptığını tespit etti. Polis, şüphelileri evlerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.G.'nin, kadının kolundan alarak kaçtığı çantada yer alan cep telefonunu ise polise yakalanmamak için kırıp parçaladığı belirlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

'Yavrum çantamda bir şey yok, diye bağırdım'

Kapkaç mağduru Sebiha Ersoy, şüphelinin arkasından "Yavrum çantamda bir şey yok, bırak" diye bağırdığını anlatarak, "Eve geçiyordum. Yolda, arkamdan gelmiş, görmedim. Hiç fark etmedim. Aniden hızlıca saldırıp bana görünmeden çantamı çekti. Çantayı çekmesiyle elim ters döndü. Daha sonra da kaçtı. Arkasından 'Yavrum çantamda bir şey yok, bırak' diye bağırdım ama hiç arkasına bile bakmadan koşarak uzaklaştı. Çantamda, yeleğim, gözlüğüm, cep telefonum, yemenim ve tespihim vardı. Ondan sonra arkamdan bir kişi daha geldi. İki kişilermiş, ben bilemedim. O da 'Ne oldu teyze' diye sordu? Meğer benimle gelen de çantamı alıp kaçanla berabermiş. Bana 'Seni evine götüreyim teyze' dedi. Ben de 'Telefonun var mı?, Telefon et, polisi ara' dedim. 'Telefonum yok' dedi. O da daha sonra kaçtı gitti. Eve gelince çocuklarıma durumu anlattım, onlar da hemen polisi aradı. Yakalanmamak için telefonumu da kırıp parçalamışlar" dedi.

Mehmetpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir ise kentte belirli mahallelerde bu tür olayların olduğunu, kendilerinin ise emniyete yaptıkları başvuru sonucu bazı noktalarda polislerin önlem alıp, devriyelerini de artırdıklarını söyledi.