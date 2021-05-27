  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki
Komşu ülkeden Rusya'ya flaş çağrı
Taksim Camii yarın ibadete açılacak
Real Madrid'de deprem! Zidane istifa etti
Spor Kapıya dayandı! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Spor

Kapıya dayandı! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'daki bazı yabancı futbolcular, borçsuzluk kağıdını imzalamıyor. Öte yandan UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verilmezse Şampiyonlar Ligi'nden men gelebileceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:37:00 -
Kapıya dayandı! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Süper Lig'de şampiyonluğu iki golle Beşiktaş'a kaptıran ve ikinci sırada sezonu tamamlayan Galatasaray'da problemler bitmek bilmiyor. Bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu diğer yandan transfer ve sözleşmesi biten futbolcuların pozisyonu derken şimdi de 'borçsuzluk kâğıdı' sıkıntı baş gösterdi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya 'borcu yoktur' kâğıdı göndermesi gerekiyor ama takımdaki yabancı oyuncuların çoğu imza vermeye yanaşmıyor.

İmzalar gerekiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında oyunculara sadece nisan ayı maaşını ödeyemediklerini ve kısa süre içinde bu ödemeyi yapacaklarını söylemişti.

Akşam'ın haberine göre; Cengiz yönetimi gerekli olan 14 milyon euroyu bulamadı. Kulüpteki yerli oyunculardan 'borcu yoktur' imzası alındı. Yabancı oyuncularla da A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat bir türlü istenilen imza alınamadı.

Yabancı oyunculardan sadece Kaptan Fernando Muslera, Ryan Donk, Mustafa Muhammed ve stoper Marcao 'borçsuzluk kağıdını' imzaladı. Diğer yabancı futbolcular ise bu konuda sıkıntı çıkarıyor.

Takımda huzur yok

Takımdaki bu dört ismin dışındaki yabancı futbolcuların imza vermemesinin asıl nedeni de yönetimdeki belirsizlik. Seçimin yapılamaması nedeniyle yeni yönetimin belirlenememesi ve yeni sezon öncesinde teknik direktörün bile henüz belli olmaması futbolcuları huzursuz ederken, kulüpte yaşananların oyuncular üzerinde güvensizlik ortamı yarattığı belirtildi. Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan yabancı oyuncularla iletişime geçilmekte zorlandığı da gelen bilgiler arasında...

Yönetim çözüm arıyor ancak ödemeler yapılamazsa yeni yönetimin ilk iş olarak bu ödemeleri yapıp borçsuzluk kağıdı alması gerekecek. Öte yandan UEFA'nın istediği 'borçsuzluk kağıdı' verilemezse men cezasının uygulanabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti
Yerel

Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapık, güvenlik kameraları tarafından ..
Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!
Gündem

Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!

1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, Kemalizm'in temsilcisi CHP'nin geleceğ..
İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti
Dünya

İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti

İsrail menşeli Haaretz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları manşetine taşıdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay