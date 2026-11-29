Tüketim kültürünün esiri haline gelen Batı dünyasında her yıl tekrarlanan indirim izdihamlarına ABD'nin Güney Carolina eyaletinden gelen utanç verici görüntüler eklendi. Şükran Günü'nün ardından başlayan ve yüzde 70'e varan indirimlerin duyurulduğu Black Friday kampanyaları kapsamında North Charleston kentindeki bir alışveriş merkezine akın eden yüzlerce kişi, mağaza içindeki ürün kutularını kapabilmek için birbirini ezdi.

ABD'de Black Friday indirimleri sırasında çekilen görüntülerde, yüzlerce kişinin mağazadaki ürünlere ulaşmak için birbirleriyle yarıştığı görüldü. Kalabalığın kutuları kapmaya çalıştığı anlara ait görüntüler göçmenlik tartışmasını da beraberinde getirdi. Bazı siyasi isimler göçmenlik denetimi çağrısı yaptı.

7 Kasım Cuma günü başlayan Black Friday indirimleri, birçok eyalette alışveriş merkezlerinin dolmasına neden oldu. Güney Carolina'da çekildiği belirtilen 16 saniyelik görüntülerde, kalabalık bir grubun mağaza içerisindeki ürün kutularının etrafında toplandığı görülüyor.

Bazı müşteriler kutuları havaya kaldırırken diğerleri ürünlere ulaşabilmek için kalabalığın arasından ilerlemeye çalışıyor. Mağazanın büyük bölümünü dolduran müşterilerin aynı anda ürünleri incelemeye çalışması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

GÖRÜNTÜLER GÖÇMENLİK TARTIŞMASINA DÖNÜŞTÜ

Görüntüleri paylaşan Matt Van Swol, olayın Meksika'da değil, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşandığını savundu. Daha önce ABD'de göçmenlik sorunu bulunduğunu düşünmediğini belirten Van Swol, görüntüleri paylaşırken ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarını destekleyen ifadeler kullandı.

Paylaşımın ardından Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace de tartışmaya katıldı. Mace, görüntülerin çekildiği yere ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin (ICE) gönderilmesi gerektiğini savundu. Van Swol ise görüntülerin North Charleston kentinde kaydedildiğini ileri sürdü.

GÜNEY CAROLINA'DA MAĞAZALAR DOLDU

Öte yandan ABD'nin yerel basınında yer alan haberler, Black Friday kapsamında Güney Carolina'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandığını ortaya koydu. North Charleston'daki Tanger Outlets yönetimi, 27 Kasım'daki müşteri yoğunluğunun geçen yılın aynı dönemini aştığını açıkladı.

Bazı mağazalarda yüzde 70'e ulaşan indirimler uygulanırken müşteriler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın etti. ABD genelinde ise Black Friday boyunca özellikle elektronik ürünler, giyim ve hediyelik eşyalara yönelik kampanyalar ilgi gördü.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Kapitalist düzenin çıkarmış olduğu ve ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nün ertesi günü düzenlenen Black Friday, yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Birçok perakende zinciri bu dönemde sınırlı sayıdaki ürünler için özel kampanyalar düzenliyor. Özellikle yüksek indirimli ürünlere yönelik yoğun talep, bazı mağazalarda uzun kuyruklara ve kalabalık görüntülere yol açabiliyor.

Bu yıl 27 Kasım'da gerçekleştirilen indirimler de benzer sahnelere neden olurken Güney Carolina'dan paylaşılan görüntüler, alışveriş yoğunluğunun siyasi tartışmalara nasıl konu olabildiğini gösterdi.