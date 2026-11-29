Dev dalgalar duvarları aştı!
Zonguldak, Liman Caddesi'nde kıyıya vuran dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak, Liman Caddesi'nde kıyıya vuran dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından Zonguldak'ta rüzgar etkisini artırdı.
Liman Caddesi boyunca kayalıklara çarpan dalgalar metrelerce yükseldi.
Sahil şeridi boyunca dalgaların etkili olduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Kasım'da yayımladığı uyarıda, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 75 ila 90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin edildi.
Deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, fırtınanın 1 Aralık Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesini bekliyor.
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