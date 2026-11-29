Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonu meydana gelen kazda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonu meydana gelen kazda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Arat Dağı mevkiinde Metin Özlü’nün kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Özlü, olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobilde bulunan Mustafa Ş. ye Burak Ş. ise ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Baba oğul oldukları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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