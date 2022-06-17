Kapış kapış gidiyor: Ukrayna'da kaybolan silahlar, internette satışa çıkarıldı!

Ukrayna-Rusya savaşı son dönemlerde durulmuş gibi olsa da arka planda neredeyse her gün ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yakın zaman önce internet sitelerine düşen bazı ilanlar oldu.

Yasa dışı içeriklerin paylaşıldığı internet sitelerinin yer aldığı Dark Web’de Ukrayna’dan ele geçirilmiş bazı silahların satışa çıktığı iddia edildi. Sitede yer alan ilanlara göre 30 bin dolar ödemeniz karşılığında Javelin ATGM anti-tank füzesi sahibi olabilir, NLAW anti-tank füzelerine 15 bin dolara erişebilirsiniz. Kamikaze drone’ların da 7 bin dolardan satışta olduğunu da belirtelim.

Bir internet sitesinde böylesine sofistike silahların satılabiliyor olmasının iki temel dinamiği var. Birincisi internet üzerinden bu tür satışların mümkün olması. Yani sürecin bilişim boyutu. İkinci boyut ise istihbarat/güvenlik ayağı. Her iki başlığı da alanında uzman isimlerle konuştuk ve Ukrayna’da kaybolup internetten satışa çıktığı iddia edilen silahların ne tür sonuçları olabileceği sorusuna yanıt aradık.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışan akademisyen Siemon Wezeman, 10 Haziran’da dünyanın en büyük haber ajanslarından birisi olan İngiliz Sky News’e konuştu.

Wezeman, Ukrayna’nın kendi toprakları üstünde dahi kontrol sağlayamadığını ifade etti.

Siemon Wezeman, “Bu silahlar ortadan kaybolup karaborsaya düşebilir. Bu silahların izini sürmek imkansız.”

Sofistike silah sistemleri karaborsada

Ersin Çahmutoğlu, siber güvenlik alanında istihbarat ve devlet destekli siber aktiviteler konularında çalışmalar yapan bir isim. Dark Web’de yer alan satış ilanlarına temkinli yaklaşıyor. İsrailli bir şirketin kendi analizleri ve soruşturmaları sonucu bu olayın ortaya çıktığı bilgisini paylaşıyor.

Darkweb platformlarının bu konuda kapalı kutu olduğunun altını çiziyor Çahmutoğlu ve “İddialar doğruysa bu silahlar Rus işgali sırasında Ukrayna topraklarında ele geçirilmiş ve örtülü faaliyetlerle yasa dışı şekilde kullanılmak üzere kara borsaya düşmüş. Özellikle örgütlerin bu işle ilgilendiği konusunda da iddialar var” bilgisini paylaşıyor.