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Yerel Kapılar koçbaşı ile kırıldı! Adana ve İstanbul’da DEAŞ baskını: 14 gözaltı
Yerel

Kapılar koçbaşı ile kırıldı! Adana ve İstanbul’da DEAŞ baskını: 14 gözaltı

Adana, terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan ‘Yamaçlı grubu’nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldı tespit edilince Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:48:00 -
Kapılar koçbaşı ile kırıldı! Adana ve İstanbul’da DEAŞ baskını: 14 gözaltı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adreslere baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler şüphelileri yakaladı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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