Kapılar koçbaşı ile kırıldı! Adana ve İstanbul’da DEAŞ baskını: 14 gözaltı
Adana, terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan ‘Yamaçlı grubu’nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldı tespit edilince Adana’da 12, İstanbul’da ise 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adreslere baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler şüphelileri yakaladı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.