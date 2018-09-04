Kapıkule’den Ağustos ayında 43 bin TIR geçti

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, Ağustos ayında 21 bin 272 tır aracının giriş yaptığı, 21 bin 931 tır aracının da çıkış yaptığı belirtildi. Günlük işlem verilerine göre 686 tır aracına giriş, 707 araca da çıkış işlemi yapıldığı açıklandı.