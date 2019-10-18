Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu! 17 sürüngen ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, 17 sürüngen ele geçirildi. Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı. Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 17 sürüngen üzerinde 17 sürüngenele geçirildi. Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi. Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu. Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı. Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanatbahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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