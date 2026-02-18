  • İSTANBUL
Tek web sitesinde 50 bin ürün: Alışverişte şeffaflığın adresi
Gündem

Tek web sitesinde 50 bin ürün: Alışverişte şeffaflığın adresi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tek web sitesinde 50 bin ürün: Alışverişte şeffaflığın adresi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, marketfiyati.org.tr’nin 50 bine yakın ürünün fiyatını tek çatı altında toplayarak tüketicilere hızlı, doğru ve şeffaf karşılaştırma imkânı sunduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

