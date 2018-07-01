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Kapı temizliği nasıl yapılır?

Kapı silme işlemi 20-25 günde bir tekrarlanması gereken rutin bir temizliktir. Kuru bez ile üzerindeki tozun alınması suretiyle kapılar temizlenebilir.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:29
Kapı temizliği nasıl yapılır?

Bu durumda sadece kuru bez ile temizlemeye çalışmak yetersiz kalacaktır. Islak bir bez yardımıyla ovularak silinmesi önerilir. Kapı temizliği doğal sabun veya deterjan ile daha etkili bir hale getirilebilir.

Ahşap kapılar temizlenirken bez sulu olmamalıdır. Zira ahşap kapılar su emici özelliği gereği fazla ıslaklık halinde şişecek ve yapısı bozulacaktır. Bu yüzden hafif nemli bir bezin kullanımı idealdir. Ayrıca kapının üst ve alt kısımları yani görünmez tarafları en çok tozlanan, kirlenen bölümlerdir. Kapının alt bölümü bir bez yardımıyla kapının arka ve ön tarafı olmak üzere 2 yanından tutulacak şekilde öne ve arkaya doğru silinmesi suretiyle tamamlanabilir.

Evin dış bölümünde kullanılan çelik kapıların temizliği ise daha sık yapılmalıdır. Mevcut konumundan ötürü dışa bakan yüzey çok sık tozlanacak, bu yüzden kuru bir bez ile sık sık dış yüzeyin silinmesi önerilir.

Amerikan kapıların temizliğinde daha yumuşak bir bez olan süngerlerin kullanılması tercih edilir. Hassas bir dokuya sahip olan bu kapıların derinlemesine hijyenik temizliği deterjan yardımıyla ve yumuşak bir bez ile yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:29
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