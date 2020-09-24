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Ekonomi Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:13:23 -
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.741 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,3 puan artarak yüzde 74,3'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,375,3
Nisan77,375,061,6
Mayıs77,976,362,6
Haziran78,377,166,0
Temmuz77,176,270,7
Ağustos77,876,673,3
Eylül76,276,374,6
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

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