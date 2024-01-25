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Ekonomi Kapasite kullanım oranı belli oldu
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:54:00 -
Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar

2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024

Ocak

75,3

76,2

Şubat

75,2

Mart

73,5

Nisan

75,4

Mayıs

76,0

Haziran

76,8

Temmuz

77,1

Ağustos

76,1

Eylül

77,3

Ekim

77,4

Kasım

78,0

Aralık

77,5

 

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