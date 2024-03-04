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Kadın - Aile Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi
Kadın - Aile

Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2024-03-04 19:47:00 - 2024-03-04 20:09:56
Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi

Ülkemizin pek çok yerinde kendiliğinden yetişen ancak mutfaklarımıza daha yeni yeni girmeye başlayan kapari hakkında merak edilenler...

Kapari nedir?

Ege bölgesi başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen kapari, tomurcukları ve meyveleri besin maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Capparaceae familyasından dikenli bir bitki olarak tanımlanır. Ülkemizin farklı bölgelerinde “kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu, hint hıyarı” gibi isimlerle de bilinir.

Doğada kendi kendine yetişebilen bir bitki olan kapari, toprağı sıkıca kavrar ve geniş alanlara yayılan kökleri sayesinde çalı görünümünü alabilir. Kısa boylu bir yer bitkisi olan kapari, 150-200 yıl kadar yaşayabilir. Dal uçları, tomurcukları ve meyveleri gıda sektöründe kullanılır, yaprakları, dalları ve kökleri de ilaç, boya ve kozmetik amaçlarla kullanılır.

Dünyada en çok, tomurcuklarından ve meyvelerinden turşu ve salamura yapılarak kullanılır. Türkiye’de kapari tüketimi hala yaygınlaşmamış olsa da, Avrupa’da ve Amerika’da sıklıkla çorbalarda, salatalarda, pizzada ve garnitürlerde kullanılıyor.

Kapari nasıl yenir?
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Taze kapari tomurcukları bir gün yüzde 20 tuzlu suda bekletilir, daha sonra 10 gün de sirkeli suda bekletilerek kullanıma hazır hale getirilebilir.
Kapari tomurcuklarından yapılan kapari turşusu, dünyada en çok tercih edilen kapari tüketme yöntemlerinden birisidir. Turşu olarak saklanmış kapari tomurcukları salatalarda, garnitürlerde kullanılabilir.

Pizzaların üzerine konulan malzemelerin arasına karıştırılabilir.
Balık, tavuk, kırmızı et veya hindi; her türlü et yemeğinin yanında pişirilerek servis edilebilir.
Domates sosuna karıştırılabilir.

Kaparinin faydaları nelerdir?

Aristo zamanında bazı rahatsızlıklarda ilaç olarak kullanıldığı, Hippokrat tarafından birçok hastalığa karşı önerildiği bilinen kaparinin sağlığa birçok faydası bulunuyor:

Kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde antioksidan ve antienflamatuar etkisi belirgindir.
A ve E vitamini bakımından zengindir.

100 gram çiçek tomurcuğunda 67 mg fosfor, 9 mg demir, 24 mg protein, 12 mg selüloz ve 2 mg lipid bulunur.
Lif oranı yüksektir.
Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengindir.
Trombosit sayısını arttırdığı için kanser hastaları için şifalıdır.
Karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi vardır.

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