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Kapanmalar hız kesti işyeri açma iştahı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2019 yılının ilk iki ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,89 kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,22 oranında azalma yaşandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:17
Kapanmalar hız kesti işyeri açma iştahı artıyor

2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,64 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 42,79 oranında azalırken olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,85 oranında arttı. Aynı ay içerisinde kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 67,57 azalış yaşanması ise dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2019 yılının ilk iki ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,89 kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,22 oranında azalış olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,35 oranında artış gözlendi.

Bin 35 yabancı ortaklı şirket

Şubat ayında kurulan toplam 6 bin 772 şirket ve kooperatifin yüzde 85,65’ini limited şirket, yüzde 13,19’u anonim şirket, yüzde 1,15’i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,95’i İstanbul, yüzde 10,35’i Ankara, yüzde 5,73’ü İzmir’de kuruldu. Geçen ay bin 35 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 556’sı Türkiye, 96’sı İran, 71’i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Sektörel dağılımda ise toptan ticaret, gayrimenkul acenteleri ve yeme içme başı çekti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:17
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. kurulan şirket sayısı
  5. gerçek kişi ticari işletme sayısı
  6. kooperatif
  7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  8. limited şirket

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