  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Yerel Kapanan köy yolları için kendi makinesiyle seferber oldu
Yerel

Kapanan köy yolları için kendi makinesiyle seferber oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kapanan köy yolları için kendi makinesiyle seferber oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için kendi iş makinesiyle çalışmalara katılıyor.

Bolu’da üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı, köy yollarında ulaşımı aksattı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı il genelinde, 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcarken, Mudurnu ilçesine bağlı Sarıyer köyünde tavukçuluk yapan Tayfun Güngör de çalışmalara destek olmak amacıyla harekete geçti. Güngör, kendi greyderiyle sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Gündem

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller
Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller

Gündem

Bolu Dağı tırlara mühürlendi! Kar fırtınası başladı: İşte yoğun kar alarmı verilen o iller

Bolu’da TEM kilitlendi! 3 tır yolu kapattı, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı
Bolu’da TEM kilitlendi! 3 tır yolu kapattı, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı

Yerel

Bolu’da TEM kilitlendi! 3 tır yolu kapattı, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23