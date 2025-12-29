Kapanan köy yolları için kendi makinesiyle seferber oldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için kendi iş makinesiyle çalışmalara katılıyor.
Bolu’da üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı, köy yollarında ulaşımı aksattı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı il genelinde, 486 köy yolundan 263'ü ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcarken, Mudurnu ilçesine bağlı Sarıyer köyünde tavukçuluk yapan Tayfun Güngör de çalışmalara destek olmak amacıyla harekete geçti. Güngör, kendi greyderiyle sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.