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Ekonomi Kapanacak kuyumcunun sorunu çözüldü
Ekonomi

Kapanacak kuyumcunun sorunu çözüldü

Ticaret Bakanlığı’nın kuyum ticaretiyle ilgili düzenlemesi olumlu karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:43:00 - 2022-03-20 21:54:59
Kapanacak kuyumcunun sorunu çözüldü

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, düzenlemenin önemli bir sıkıntıyı giderdiğini belirtti. Sönmez, “Yetki belgesi alamayan on binlerce kuyumcu kapanma riskiyle karşı karşıyaydı. Kuyumcuya mesleki yeterlilik belgesi imkânı tanınmasıyla bu risk ortadan kalktı” dedi. Sönmez, şöyle konuştu: “Daha önce kuyumcu dükkânları ustalık belgesi almak için süreleri yetmediği için yetki belgesi elde edemiyorlardı. Eksik evrak tamamlanmadığından Kuyumculuk Bilgi Sistemi başvuruları onaylamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi de kabul edilecek. Mesleki yeterlilik belgesinde 5 yıl gibi bekleme ya da başka bir süre şartı bulunmuyor. Sorunun çözümünde kuyumcu esnafının yanında olan başta Ticaret Bakanımız Mehmet Muş olmak üzere ilgili tüm bürokratlara teşekkür ediyorum.”

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